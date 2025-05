Mimun: "Contro la Juve sarà durissima, ma proviamoci. Ad oggi, firmerei..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

"Contro la Juve sarà durissima, ma proviamoci". Inizia così l'editoriale di Clemente Mimun sulle colonne de Il Messaggero. Il giornalista, direttore del TG5, spera che i calciatori della Lazio possano comprendere fino in fondo l'importanza della posta in gioco e si dice certo che Baroni manderà in campo quelli più in forma e motivati. Tuttavia, quella vista contro l'Empoli non è stata una bella Lazio, che ha faticato nonostante la superiorità numerica. Ad oggi, spiega, "firmerei per un posto in Europa League visto che dei tre match che ci mancano, oltre alla Juve, ci toccherà l'Inter e il Lecce, che annaspa in zona retrocessione". Infine uno sprone ai vertici della Serie A e agli stessi club: da rivedere, secondo il suo punto di vista, ci sarebbe l'utilizzo del Var, molti arbitraggi discutibili e un eccessivo numero di stranieri con squadre che, a volte, non schieravano neanche un italiano. "In queste condizioni non si trova lo spazio per sperimentare i nostri giovani", il commento finale.

