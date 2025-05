Lazio, 25 anni dallo Scudetto del 2000: il club prepara un evento speciale

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Un vero e proprio incontro tra due Lazio. Quella della Champions di oggi con Baroni, quella dello scudetto 2000 con Eriksson. Partite e giorni che tengono insieme tempi ed epoche diverse. Traguardi da centrare e traguardi da ricordare, mescolati in pochi giorni. Mentre si lotta per la Champions, si organizza la celebrazione dei 25 anni dallo scudetto del 2000, un anno dopo le celebrazioni per i 50 anni del primo. Come riporta Corriere dello Sport, il venticinquesimo ricorrerà mercoledì 14 maggio e per giovedì 15 la Lazio sta preparando una festa remake, rievocativa, in una location speciale, con alcuni protagonisti del secondo scudetto. Nei prossimi giorni, verrà svelata la serata e tutti i dettagli sull'evento.

