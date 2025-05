Lazio, Castellanos deve prendersi la scena: i colpi alle big per esser vero bomber

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Baroni, che non ha mai battuto la Juve in sei partite, chiede un gol da ricordare al Taty Castellanos. In un sabato di stelle - si intrecciano tra l'Olimpico e il Foro Italico con gli Internazionali - l'argentino deve prendersi il palco, deve giocare con la furia di centravanti "di razza". Dopo il gol contro il Genoa, è rimasto a secco sia col Parma che contro l'Empoli. Serve un Castellanos irresistibile per continuare la corsa Champions, non basta una partita da comprimario di lusso, riporta Corriere dello Sport.

Serve contro la Juve, poi con l'Inter e anche col Lecce. L'ex Girona deve riuscire ad attraversare il delicato confine tra attaccante e bomber, gli manca la continuità. Alla Juve non ha mai segnato in campionato, ci riproverà oggi. Sei reti messe a segno l'anno scorso, in questa stagione sono diventati 14. Deve aggiungere i colpi nei big match: quest'anno è riuscito a segnare colo al Milan all'andata. L'anno scorso aveva colpito l'Atalanta. A Taty serve più carattere, peso emotivo e carisma da trascinatore. Contro la Juve riuscirà a mostrare le sue doti migliori?

