Lazio, con la Juve serve un'inversione di rotta: il dato delle ultime 10 gare

RASSEGNA STAMPA - Lazio - Juventus è una sfida dal valore immenso per entrambe le compagini. Tudor è arrivato con la missione di portare i bianconeri verso l'obiettivo minimo della Champions League, ma ha trovato di fronte a sé delle pretendenti agguerrite e con cui si sta giocando l'accesso fino all'ultimo; Baroni vuole continuare a far sognare i propri tifosi, cercando di spingersi oltre, più lontano di quanto chiunque avesse potuto immaginare a inizio stagione.

La Lazio dovrà dimostrare di aver acquisito maturità, di esser diventata grande. Troppi alti e bassi in questa stagione, cali di tensione che hanno compromesso una cavalcata che aveva stupito tutta Italia. Adesso però è tempo di invertire la rotta ed essere meno altalenanti. Infatti, come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio non ha mai ripetuto lo stesso risultato nelle ultime 10 partite di Serie A (4V, 5N, 1P). Già è accaduto in questo campionato, tra novembre e febbraio i biancocelesti sono rimasti 11 gare consecutive senza ripetere due volte di fila lo stesso risultato (5V, 2N, 4P). L'ultima partita, contro l'Empoli, è stata una vittoria. Non sono ammessi passi falsi.

