Verso Lazio-Juve, Lotito a Formello: cosa ha chiesto alla squadra

RASSEGNA STAMPA - Non tutti hanno il posto assicurato. Baroni mischia le carte durante la rifinitura. Questioni tattiche e di forma. Ma contro la Juve conteranno, più delle scelte, le motivazioni. Ecco perché ieri Lotito, nel giorno del suo 68esimo compleanno, ha raggiunto il centro sportivo di Formello per caricare la squadra in vista del big match di oggi. Si tratta, riporta Corriere dello Sport, del primo incontro con la rosa dalla telefonata diventata virale e definita "colata" dalla società biancoceleste. Il presidente ha voluto esserci per spronare il gruppo. Pretende la massima determinazione nello scontro Champions per i bianconeri. Ora tocca alla squadra.

