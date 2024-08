Calciomercato Lazio | Sana Fernandes vola in Eredivisie: svelata la formula

CALCIOMERCATO LAZIO - Dopo aver impressionato a livello giovanile, facendo impazzire le difese del campionato Primavera, ora Sana Fernandes è pronto al grande salto nel mondo del professionismo. L'esterno classe 2006, come riportato nella serata di ieri, è ormai in procinto di lasciare la Capitale per trasferirsi nei Paesi Bassi dove, ad accoglierlo, ci sarà il NAC Breda, squadra che milita in Eredivisie. Un addio che, però, sarà solo temporaneo. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, infatti, Sana lascerà la Lazio in prestito secco per poi far ritorno al termine della stagione nella speranza di poter mettere in mostra tutti i suoi progressi. Un'occasione d'oro per l'ex Sporting Lisbona che, finalmente, potrà mostrare davvero di che pasta è fatto.

