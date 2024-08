Calciomercato Lazio | Sana Fernandes saluta, Di Marzio: "È vicino..."

Il giovane talento portoghese è vicino al trasferimento e quindi a lasciare la Lazio per andare a giocare. Lo riferisce Gianluca Di Marzio.

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Sana Fernandes vicino al trasferimento al Nac Breda. Lo afferma, sul proprio profilo X, Gianluca Di Marzio. Il cronista di Sky Sport non ha dubbi, mancano pochi dettagli per il passaggio dell'ala classe 2006 al club di Eredivisie. Si dovrebbe trattare di un trasferimento in prestito, che permetterebbe a Sana Fernandes di giocare con maggior continuità e soprattutto a livelli importanti. Decisiva la volontà del giocatore che ha spinto per mettersi alla prova con i "grandi", mentre la Lazio avrebbe preferito tenerlo in Primavera per provare un nuovo assalto alle finali Scudetto.