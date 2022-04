Calciomercato Lazio | Sarri-Lotito, convergenza sulla porta: c'è l'ok a Rico

Fonte: Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it

L'incontro tra Maurizio Sarri e la società è andato in scena nel pomeriggio. Il presidente Claudio Lotito è arrivato a Formello alle 16 e, dopo aver guidato il sottosegretario all'Istruzione Rossano Sasso in una visita del centro sportivo della Lazio, ha fatto il punto con il tecnico. Tra i temi approfonditi c'è quello del prossimo portiere biancoceleste, sul quale, secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, c'è convergenza tra le parti.

TRA SOGNO E REALTÀ - Il sogno di Sarri si chiama Kepa Arrizabalaga, già allenato al Chelsea e inseguito la scorsa estate. Nonostante la situazione critica del Chelsea l'eventuale operazione resta proibitiva, praticamente impossibile, per i costi dell'ingaggio. Il punto d'incontro è rappresentato da Sergio Rico, di proprietà del PSG ma in prestito al Mallorca. Lo spagnolo accetterebbe di corsa l'offerta biancoceleste, non vuole tornare a fare panchina in Ligue 1 e preferirebbe di gran lunga la Lazio al Mallorca: il contratto in scadenza nel 2024 con il club parigino permette anche un eventuale operazione in prestito con diritto o obbligo di ricatto condizionato. Sergio Rico è da tempo nel mirino del ds Tare e gode anche della stima di Sarri per età (classe '93) ed esperienza internazionale (prima del PSG ha giocato in Siviglia e Fulham).

PISTE ITALIANE - Un altro nome ricorrente in orbita biancoceleste, Alessio Cragno del Cagliari, è stato nuovamente proposto, ma il giocatore non convince Sarri per la poca qualità nel gioco con i piedi. Nuovo sondaggio su Pierluigi Gollini, in prestito al Tottenham dall'Atalanta, anche se rappresenta una pista alternativa che non convince al cento per cento. Il preferito di Sarri è Marco Carnesecchi, portiere dell'Under 21, in prestito alla Cremonese ma di proprietà dell'Atalanta: la Dea per il classe 2000 chiede una cifra piuttosto alta, oltre i 15 milioni. Tanti, forse troppi, per una squadra che dovrà rivoluzionare la rosa, portando a casa almeno sette nuovi innesti.

©️ RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge