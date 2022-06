Calciomercato Lazio, sondaggio per Sirigu: i dettagli

Il portiere farebbe da ponte tra Reina e l'infortunato Carnesecchi. L'ex Genoa è seguito anche dal Napoli alle prese con la grana Ospina...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO - Tutto su Marco Carnesecchi. Il portiere di proprietà dell'Atalanta è il prescelto da Sarri per la sua Lazio che verrà. L'ex Cremonese sarà chiamato a sostituire Strakosha e da lui si ripartirà per una squadra giovane. Bisogna trovare prima l'accordo con l'Atalanta, ma soprattutto vanno valutate le sue condizioni fisiche dopo la lussazione della spalla subita in allenamento con l'Under21. Il giocatore deciderà nelle prossime ore se operarsi e potrebbe star fuori anche 3 mesi. In quel caso andrebbero ridiscusse le cifre con la Dea, ma soprattutto la Lazio rischierebbe di affrontare tutta la prima parte di stagione solo con Reina e Furlanetto. Un rischio troppo grande per il club che avrebbe pensato a una soluzione ponte. Come sottolinea l'edizione online de La Repubblica, la Lazio ha fatto un sondaggio importante per Salvatore Sirigu. Il portiere ha giocato nell'ultima stagione al Genoa e potrebbe essere perfetto in attesa del rientro di Carnesecchi. Sirigu ha preso tempo in quanto si era promesso a De Laurentiis in caso di addio di Ospina. Qualora il colombiano continuasse la sua avventura in Campania, l'ex Genoa potrebbe diventare una candidatura importante e un profilo da monitorare.