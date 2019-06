Calciomercato Lazio, Tare a caccia di talenti: spuntano altri due nomi

Igli Tare lavora e sonda il mercato. Secondo quanto riporta il Messaggero, spuntano due nomi nuovi: Lainez e Yazici. Il primo è un giovane messicano di 19 anni che gioca nel Betis Siviglia. Dodici presenze in Liga, in Spagna dal Club America dallo scorso inverno per 14 milioni di euro divisi in 3 rate. La Lazio potrebbe provarci pagando le restanti due rate più un indennizzo al club spagnolo, in debito per Durmisi - arrivato rotto in biancoceleste -. Parliamo di un’ala veloce, di classe, che di solito gioca a sinistra, ma può svariare su tutta la trequarti. Yazici invece, ha 22 anni e gioca nel Trabzonspor. Jolly del centrocampo, capace di realizzare 22 gol e 21 assist nelle ultime quattro stagioni. Potrebbe essere l’erede di Milinkovic.

