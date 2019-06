Calciomercato Lazio, Bruno Viana per Wallace: Mendes sposta le sue pedine

LAZIO - Una mossa che lascia intendere una volontà precisa. Dal Brasile, precisamente dal Flamengo, sarebbe stata recapitata un'offerta da 7,5 milioni di euro per il difensore centrale del Braga Bruno Viana. A bloccare l'operazione però, ci ha pensato Jorge Mendes agente del calciatore brasiliano. Il famoso procuratore infatti, avrebbe in testa un altro progetto per il suo assistito: la Lazio. Nel caso in cui riuscisse a piazzare Wallace liberando un posto in biancoceleste, nella Capitale potrebbe sbarcare un altro suo assistito.

