Calciomercato Lazio, Tare è a Roma: incontri per Milinkovic e Luis Alberto

Il calciomercato della Lazio ha chiuso la prima fase con gli acquisti di Adekanye, Vavro, Lazzari e Jony. Prima dell'inizio della seconda verrà definito il futuro di Milinkovic e Luis Alberto. Il ds Tare, dopo i viaggi a Londra (tra giovedì e sabato scorso) e Madrid (inizio settimana), è tornato a Roma per incontrare gli agenti dei due centrocampisti biancocelesti. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, nella capitale britannica ha incontrato Pini Zahavi e Kia Joorabchian per dei discorsi in entrata e in uscita, a Madrid ci sarebbe stato un summit con Jorge Mendes per parlare di Wallace e dell'operazione Pedro Neto e Bruno Jordao al Benfica.

MILINKOVIC - Martedì è sbarcato a Roma Kezman e questi giorni sono utili per un incontro con Tare. Si parlerà delle possibili destinazioni di Milinkovic: Manchester United e PSG ci proveranno in vista delle cessioni rispettivamente di Pogba al Real Madrid e Neymar al Barcellona. Il giocatore ieri ha svolto le visite mediche, poi ha partecipato alla cerimonia in Campidoglio, il tutto tra sorrisi e foto social. L'atteggiamento è sicuramente quello giusto.

LUIS ALBERTO - I manager dello spagnolo sono arrivati ieri insieme a Jony. Anche loro hanno un appuntamento con Tare, il tema saranno le dichiarazioni ambigue che il numero 10 ha lanciato da Siviglia durante le vacanze. Luis Alberto fa parte del progetto tecnico di Inzaghi, ma la Lazio vuole in squadra gente motivata e non costretta a rimanere a Roma. E da Siviglia al momento tutto tace.

