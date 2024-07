Calciomercato Lazio | Tavares, ecco la firma: tutti i dettagli del contratto

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Lazio, ecco il terzino. Chiuso il colpo Tavares: a breve giungerà l'ufficialità. Sono state risolte le questioni legate alle commissioni per i suoi agenti. Già oggi - riferisce il Corriere dello Spot - potrebbe raggiungere Roma per svolgere le visite mediche e, subito dopo, unirsi ai suoi nuovi compagni ad Auronzo di Cadore. Come vi avevamo anticipato, l'accordo è stato raggiunto sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a sei milioni. Per il calciatore, invece, un ingaggio di cinque anni (fino al 2029): si parte da una base di due milioni, ma lo stipendio è destinato a salire con scalini da 200 mila euro ogni dodici mesi. La trattativa con l'Arsenal era stata definita da giorni, mercoledì il ds Fabiani aveva espresso ottimismo in conferenza stampa. Restavano da chiarire gli accordi con l'entourage. Ma la fumata bianca è arrivata, Baroni è pronto ad accogliere il quarto acquisto.

