Calciomercato Lazio, Udogie l'obiettivo e il sogno di Sarri: la situazione

Tra tutti i nomi usciti per la fascia mancina quello di Udogie è il preferito di Maurizio Sarri e Lotito ha allacciato i contatti con Pozzo: la situazione

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La fascia mancina è ancora un'incognita in casa Lazio. Marcelo e Valeri sono nomi che al momento Maurizio Sarri non prende in considerazione, orientato sui più costosi Emerson Palmieri e Destiny Udogie. Quest'ultimo, in particolar modo, ha scavalcato il giocatore del Chelsea ed è il preferito del tecnico, il quale avrebbe chiesto alla società di provare a portarlo a Roma. Secondo quanto riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, Lotito avrebbe avviato dei primi contatti con la famiglia Pozzo, scoprendo poi che la richiesta dell'Udinese è di circa 25 milioni di euro. Nel 3-5-2 di Gotti prima e Cioffi poi, Udogie si è mosso benissimo come quinto di centrocampo nella scorsa stagione, mettendo in mostra grandi capacità offensive e atletiche. Sarri lo reputa perfetto per il suo gioco, non vede nella sua attitudine ad attaccare un problema e reputa che possa ricoprire senza troppi problemi il ruolo di terzino nella difesa a 4.

La valutazione dell'Udinese è però eccessiva per le casse della Lazio, che potrebbe arrivare a tali cifre solo dopo una cessione importante, come Milinkovic. La famiglia Pozzo tratta partendo da 20 milioni di euro, vorrebbe anche qualcosa in più, reputa Udogie il futuro del calcio italiano ed è disposta a perdere il suo talento diciannovenne solo per una cifra irrinunciabile. L'obiettivo dell'Udinese sarebbe quello di trattenerlo, ma intanto si è tutelato con l'arrivo di Ebosse, terzino sinistro ormai ex Angers, che sarebbe pronto sia a sostituirlo in caso di partenza, sia a fare da riserva se Udogie dovesse restare a Udine. La Lazio, invece, aspetta e valuta, Sarri sogna il grande regalo di mercato da parte della società, al momento difficile senza fare rinunce importanti.