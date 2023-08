Calciomercato Lazio | Un jolly a centrocampo avvicina Sarri a Lotito...

Non solo Kamada, anche Gaetano Castrovilli può essere un'opzione che può far avvicinare allenatore e presidente. Il giocatore...

CALCIOMERCATO LAZIO - Lunedì sera mentre un terzo degli italiani era incollato alla tv per seguire l'evolversi delle storie d'amore a Temptation Island, i tifosi della Lazio monitoravano un altro faccia a faccia. Niente spiaggia della Sardegna, falò di confronto o Filippo Bisciglia a dire "Ho un video per te". Con lo sfondo del centro sportivo di Formello, Lotito e Sarri si sono trovati per tracciare insieme la Lazio che verrà. Niente pinnettu, o video della serata, ma i due si sono scambiati le loro visioni sul momento. La volontà comune è il bene della società e della squadra. Così, messe da parte le incomprensioni sul mercato, presidente e allenatore hanno cercato di limare gli attriti per lavorare e cercare una soluzione sul mercato. Massimo riserbo su nomi e punti in comune, ma già da oggi qualcosa ha iniziato a muoversi. La pista che porta a Daichi Kamada torna a farsi calda, con i biancocelesti che provano a convincere il giapponese a sposare il progetto delle aquile. Attenzione anche a un'altra via che potrebbe aggiungersi o sostituire quella che porta all'ex calciatore dell'Eintracht Francoforte (che dopo Kostic e Sow non sembra proprio una strada fortunata da percorrere). Il talento del Sol Levante fortunatamente è svincolato, ma attenzione anche a Gaetano Castrovilli. Il giocatore non ha ancora rinnovato con la Fiorentina e ha il contratto in scadenza nel 2024. Per il momento c'è gelo per il prolungamento e la Lazio potrebbe essere la tentatrice in modalità reality di Canale 5.

Calciomercato Lazio | Castrovilli l'uomo della pace?

I viola, a 10 mesi dalla scadenza, potrebbero scegliere di cederlo per evitare di perderlo a zero. Non solo. Il numero 10 della Fiorentina potrebbe essere un compromesso tra Sarri e Lotito. Un calciatore bravo tecnicamente con caratteristiche adatte al gioco del mister, ma che ha anche età (26 anni), un prezzo e uno stipendio accessibile per il patron. Non è finita qui, perché Castrovilli è un calciatore che si è messo alle spalle un grave infortunio che lo ha tenuto ai box da aprile a dficembre 2022. Da quando è tornato è stato importante nella cavalcata della squadra di Italiano arrivata in finale sia di Coppa Italia che di Conference League. In totale per lui 26 presenze condite da 4 gol e 1 assist. Il giocatore ha voglia di tornare a brillare come prima del problema al ginocchio. Il numero 10 della Fiorentina vanta anche il titolo di Campione d'Europa conquistato con l'Italia nel 2021. Ecco Castrovilli potrebbe rappresentare uno dei punti d'incontro tra Sarri e Lotito. Insomma Gaetano è un po' il trait d'union tra i due. Il comunicato stampa della società parla di "piena sintonia nella gestione del mercato e l’unità di intenti finalizzata a rendere ancor più competitiva la squadra per la prossima stagione”. Un po' come se i due, rimanendo in tema Temptation Island, dicessero convinti a Bisciglia: "Voglio continuare con lui". Che non sia proprio Castrovilli (insieme o al posto di Kamada) il collante giusto?

