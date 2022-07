Calciomercato Lazio, Vecino per il centrocampo, ma non solo...

La Lazio torna a muoversi sul mercato in entrata per Vecino, ma un occhio va anche alle cessioni. Sulla fascia mancina...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio in entrata si è mossa bene e rapidamente, ma la squadra necessita di ulteriori innesti. Sarri, in questa fase finale della preparazione, avrebbe chiesto alla società l'arrivo di un altro centrocampista. Akpa Akpro e Kiyine, infatti, non soddisfano le esigenze del tecnico, che preferirebbe avere un giocatore più esperto e utile anche a partita in corso. Ecco, dunque, tornare in lizza il nome di Matias Vecino. Il centrocampista svincolatosi dall'Inter piace alla Lazio da Gennaio e i biancocelesti hanno riallacciato i contatti nelle scorse ore. La richiesta del calciatore è di circa 2,5 milioni di euro e Sarri, che lo ha allenato a Empoli, lo accoglierebbe a braccia aperte. Secondo quanto riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, la Lazio vorrebbe, però, dare la priorità alle cessioni di alcuni esuberi, per liberare spazi in rosa e, soprattutto, rinunciare ad alcuni stipendi pesanti sul bilancio. La situazione Luis Alberto-Ilic resterebbe, comunque, slegata da quella inerente al classe 1991 che diventerebbe la riserva di una delle due mezz'ali titolari.

GLI ALTRI RUOLI - Proprio il classe 2001 serbo, infatti, è l'obiettivo primario a centrocampo, ma solo nel caso in cui il Mago dovesse partire. Sarri apprezza molto il suo profilo, ma ha un cartellino costoso e senza cessioni importanti è difficile che la Lazio riesca a portarlo a Roma. Una situazione simile riguarda anche Emerson Palmieri del Chelsea che, per valutazione e ingaggio, è fuori dai parametri biancocelesti. Sulla fascia sinistra Sarri ha riadattato Hysaj e Maurisic, mentre l'unico giocatore di ruolo è Radu, che non viene ritenuto un titolare dal tecnico. Per questo negli scorsi giorni è stato fatto il nome di Emanuele Valeri della Cremonese, terzino classe 1998 romano e Laziale. I suoi prezzi sono più contenuti e potrebbe rappresentare un'occasione di mercato nelle prossime settimane.