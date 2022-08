Calciomercato, limite ai prestiti: la situazione della Lazio

La nuova regola della FIFA prevede che ogni club possa cedere un massimo di 8 calciatori in prestito con delle eccezioni. La situazione in casa...

Il mercato a partire da quest'anno ha subito una variazione importante rispetto alle stagioni passate. Il 1 Luglio 2022 è entrata in vigore la nuova regola relativa sia al tetto massimo dei prestiti che una squadra di Serie A potrà effettuare nel corso dell'anno e con gli stessi club, sia alla durata minima e massima di questi e sia inerente al sub-prestito.

I DETTAGLI - Si tratta probabilmente della novità più influente degli ultimi anni. Nella stagione 2022/2023 una squadra potrà cedere e acquistare solo otto giocatori a titolo temporaneo, di cui massimo tre con lo stesso club. Questo limite andrà diminuendo a sette nella stagione 2023/2024 e si stabilizzerà a sei nella stagione 2024/2025. A questa norma sono esenti tutti gli U-21 e i giocatori proveniente dal vivaio del club, oltre ovviamente ai prestiti ufficializzati prima del primo luglio.

La durata massima, inoltre, di ogni prestito sarà di un solo anno, mentre quella minima sarà rappresentata dall’intervallo tra due sessioni di calciomercato (per esempio in Italia da gennaio a giugno). Questa regola stabilita dal Consiglio FIFA ha come obiettivo quello di aiutare uno sviluppo dei giocatori più giovani, di promuovere l'equilibrio competitivo ed evitare l'accaparramento di calciatori.

LA SITUAZIONE DELLA LAZIO - Per quanto concerne la Lazio, i prestiti effettuati fino a oggi sono sei, ma sono tanti ancora gli slot liberi. André Anderson, infatti, è andato al San Paolo prima che la nuova legge entrasse in vigore. Diverso il discorso per i trasferimenti di Armini al Potenza, Novella al Picerno e Lombardi alla Triestina: poiché i primi due sono Under 21 mentre il terzo proviene dal vivaio biancoceleste. La Lazio, dunque, ha ufficialmente solo due slot occupati (da Jony allo Sporting Gijon e da Cicerelli alla Reggina) e ben sei ancora liberi per piazzare i calciatori. Una specifica importante visti i tanti giocatori ancora in cerca di sistemazione e fuori dal progetto di Maurizio Sarri. Gonzalo Escalante, per esempio, dovrebbe essere il prossimo a lasciare Formello per sistemarsi in prestito alla Cremonese.