Castellanos, prima le visite mediche e poi raggiungerà la Lazio: ecco quando

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Valentin Castellanos è il primo acquisto della Lazio nella finestra estiva di mercato in corso. Il centravanti argentino è pronto per iniziare la sua nuova avventura nella Capitale, lo ha affermato sui social con un post che ha anticipato quello dei saluti al New York City FC. Sarà legato ai colori biancocelesti fino al 2028, manca solo l’ufficialità. Come riporta il Corriere dello Sport, conoscerà i suoi nuovi compagni di squadra nella serata di domani. Prima però le consuete visite mediche di rito e i test all’Isokinetic, l’appuntamento è alle 8.

