Castrovilli, campionato unica vetrina: le prove di Baroni sul ruolo

RASSEGNA STAMPA - Si avvicina il match contro il Verona, valido per la quarta giornata di Serie A. Baroni prepara la sfida al suo passato tra le mura di Formello. Ultimi dubbi per il mister che ha ancora tre giorni a disposizione. Provato da trequartista Gaestano Castrovilli. Il 22 deve ancora trovare la condizione migliore, ma sta migliorando. Come riporta il Corriere dello Sport, l'ex Fiorentina spera di avere più minutaggio lunedì sera all'Olimpico dopo solo i 4 minuti raccolti contro il Venezia. Il campionato sarà l'unica vetrina per Castrovilli dopo la decisione condivisa di escludersi dalla lista UEFA. Basta chiacchiere, Gaetano vuole far parlare il campo.