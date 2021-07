DIRETTA - Calciomercato Lazio, Brandt si allontana: le alternative

Prima parte del ritiro messa in archivio, adesso la Lazio si prepara a partire per la seconda parte di preparazione a Marienfeld in vista della prossima stagione. La società continua a lavorare sul mercato per regalare a mister Sarri alcuni acquisti fondamentali per rinforzare la rosa.

ACQUISTI - Il primo stop è arrivato direttamente da Brandt: il calciatore era uno degli obiettivi dei biancocelesti nel ruolo di esterno offensivo. La società puntava, per portare avanti la trattativa, alla voglia del giocatore di lasciare il Dortmund, voglia che però sembra essersi ridotta dopo l'arrivo del tecnico Marco Rose costringendo la Lazio a cambiare rotta. L'alternativa a Brandt è Brekalo in rotta con il Wolfsburg a cui ha chiesto di essere ceduto, ma anche Xherdan Shaqiri del Liverpool e Adnan Januzaj del Real Sociedad. Sembra essersi raffreddata invece la pista che porta a Callejon, ex fedelissimo di Sarri in uscita dalla Fiorentina. Aperta ancora anche la pista che porta a Rugani rientrato alla Juventus dopo il prestito al Cagliari.

CESSIONI - Correa continua a essere l'indiziato numero uno del mercato della Lazio ma non solo. In avanti uno tra Muriqi e Caicedo lascerà la Capitale. Solo ieri il kosovaro è atterrato ad Istanbul in vacanza con la famiglia e tanto è bastato per far sperare i tifosi del Fenerbahce di rivederlo in patria. Per ora il suo ritorno è solo una suggestione.

Lazio, ecco lo staff di Sarri: tutti gli uomini del Comandante

Lazio, inizia il ritiro anche per la Primavera: i ragazzi di Calori sono a Celleno

TORNA ALLA HOME