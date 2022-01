DIRETTA - Calciomercato Lazio, c'è chi viene e chi va: il punto in casa biancoceleste

RASSEGNA STAMPA / CALCIOMERCATO LAZIO - Il calciomercato è ancora alle battute iniziali e tante squadre si stanno già muovendo per puntellare le proprie rose in vista del girone di ritorno. La Lazio, che ha già ceduto Escalante e Rossi rispettivamente ad Alaves e Monopoli, lavora prima alle uscite e poi alle entrate. Ci sono diversi esuberi e giocatori in partenza in casa biancoceleste. Per fare cassa la società capitolina ha bisogno di vendere. Sulla lista dei partenti ci sono Vavro, corteggiato da Huesca e Valadolid, Lukaku, sempre più vicino alla firma con il Vicenza, Durmisi, che ha timide richieste da Spagna e Danimarca, e poi Muriqi, che piace all'Hull City e in Turchia, e Lazzari, considerato ormai non adatto alle idee tattiche di Sarri.

OBIETTIVI - Con le cessioni si può aprire il mercato in entrata. Prosegue la caccia al vice Immobile. Tra i nomi più caldi ci sono quelli di Jonathan Burkardt, classe 2000 del Mainz valutato circa 15 milioni e Divock Origi del Liverpool, pista affascinante quanto complicata. In difesa piace Reinildo Mandava. Il terzino sinistro in scadenza con il Lille ha solo il passaporto del Mozambico e la Lazio ha un solo posto per un extracomunitario che potrebbe essere occupato da Kamenovic. Torna di moda anche un profilo a centrocampo. Dalla Danimarca, infatti, hanno accostato Jens Cajuste, centrocampista svedese classe '99 del Midtjylland, al club biancoceleste che però dà la priorità ad altri ruoli.