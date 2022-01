DIRETTA – Calciomercato Lazio, ore calde per Muriqi: idea Miranchuk ma spunta anche Maxi Gomez

La Lazio è entrata nel vivo del calciomercato. A quattro giorni dal gong finale la società è al lavoro sia per quanto riguarda i giocatori in uscita sia per quanto riguarda quelli in entrata che potranno arrivare solo dopo le cessioni. In pole c'è la situazione legata a Muriqi che sembra essere a un passo dal Maiorca. Il kosovaro dovrebbe effettuare oggi le visite mediche. Con la partenza dell'attaccante la società biancoceleste ha messo gli occhi su Miranchuk dell'Atalanta: il calciatore conosce già il campionato italiano e a Bergamo ha poco spazio e a Roma potrebbe essere un sostituto perfetto non solo di Immobile ma anche di Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni. Nel caso in cui non dovesse andare in porto la trattativa per il russo, o se Raul Moro dovesse effettivamente partire alla Lazio, così come al Cagliari, è stato proposto Kaio Jorge della Juventus.

Non solo, per l'attacco si valuta anche il nome di Lasagna del Verona, valutato circa 3 milioni di euro, e anche quello di Kalinic. Proprio in questo contesto potrebbe inserirsi Kamenovic: il laterale serbo deve essere tesserato entro la fine del mercato ma poi potrebbe subito essere girato al Verona. Altra idea sempre per il reparto offensivo è quello di Maxi Gomez che vorrebbe lasciare il Valencia e approdare in Serie A. Da non dimenticare anche Pinamonti profilo che intriga la società.

A centrocampo spunta l'idea Ghoulam, altro giocatore "fedele" di Maurizio Sarri. Si complica invece la situazione che riguarda Casale: le società non hanno infatti ancora raggiunto un accordo sulla formula per il trasferimento del difensore.