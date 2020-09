DIRETTA - Calciomercato Lazio, per Muriqi e Fares manca solo la firma. Badelj verso il Genoa

La firma di Vedat Muriqi sul contratto che lo legherà alla Lazio prima di tutto in questa giornata di calciomercato biancoceleste. Il giocatore proveniente dal Fenerbahce è arrivato ieri a Roma e ha sostenuto questa mattina le visite mediche in Paideia, ora si aspetta solo l'ufficialità del suo passaggio in biancoceleste. Anche quello per Mohamed Fares è un trasferimento praticamente fatto, si attende solo qualche uscita per poterlo mettere nero su bianco. Girandola di nomi in difesa: suggestivo il profilo di Otamendi, ancora da non mettere da parte quello di Kumbulla, pista calda invece per quanto riguarda Kim Min Jae per cui il Beijing avrebbe anche già accettato la proposta della Lazio. Più in avanti si guarda in Spagna: si riaccende l'interesse per Borja Mayoral, così come quello per Franco Vazquez.

USCITE - Bisogna lasciar andare qualcuno per ingaggiare nuovi giocatori, ecco quindi che alcuni biancocelesti sono più indiziati di altri per lasciare la Lazio. Milan Badelj è in viaggio in direzione Genoa con il procuratore Lucci, dovrebbe sostenere le visite mediche già oggi per poi diventare ufficialmente rossoblù. Un'operazione condotta e portata a termine nel giro di un weekend, al contrario dell'uscita di Bastos: su di lui si era mosso forte il Basaksehir, ma anche il Besiktas ha messo gli occhi sul difensore angolano. Capitolo Wallace: Mendes è al lavoro per portarlo al Wolverhampton, ma alcune magagne burocratiche lasciano uno spiraglio aperto alla sua permanenza alla Lazio.

MURIQI IN PAIDEIA PER LE VISITE MEDICHE

BORJA MAYORAL ASPETTA LA LAZIO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE