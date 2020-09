Calciomercato Lazio, Badelj è del Genoa: accordo definito

Milan Badelj è di fatto un nuovo giocatore del Genoa. Trattativa definita in questi minuti anche tra il Grifone e il giocatore che firmerà un contratto triennale da 1,5 milioni a stagione. La Lazio cede il croato a titolo definitivo per una cifra vicina ai 5 milioni di euro. Confermata quindi l'indiscrezione che vi avevamo dato ieri. Badelj lascia i biancocelesti dopo una sola stagione effettiva con l'aquila sul petto, 26 presenze totali e un gol proprio contro il Genoa. Il centrocampista raggiungerà domani la Liguria e poi si sottoporrà alle visite mediche di rito.

