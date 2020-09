Calciomercato Lazio, Wallace tra Wolverhampton e reintegro: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO - Proseguono senza sosta le operazioni di mercato per la Lazio di Simone Inzaghi che è pronta ad annunciare l'arrivo di Muriqi e la cessione di Badelj. Poi toccherà a Fares e Bastos, con l'angolano che sarà sostituito. Kumbulla e Kim Min Jae sembrerebbero essere i favoriti, ma non sono escluse sorprese. Possibile anche che le aquile piazzino due colpi nel reparto arretrato con qualche sorpresa in arrivo da Belgio, Olanda o Germania. In uscita, Jorge Mendes è sempre al lavoro per perfezionare l'operazione che dovrebbe portare Wallace al Wolverhampton. Il giocatore è seguito dagli inglesi da oltre un anno, ma le rigide regole della FA impediscono la fumata bianca. L'ex Braga, infatti, non ha il numero di presenze minime in nazionale per avere l'autorizzazione a giocare in Premier League. In alcuni casi sono arrivati dei permessi speciali, ma sono passaggi burocratici con tempi lunghissimi che potrebbero mettere a rischio l'affare. Secondo l'edizione odierna de Il Tempo, non è del tutto esclusa l'ipotesi dell'incredibile permanenza. Qualora, infatti, non dovesse andare in porto l'operazione con gli inglesi il centrale brasiliano potrebbe essere reintegrato nella rosa di Inzaghi. Chissà se il nuovo progetto annunciato da Wallace su Instagram non sia ancora con l'aquila sul petto.

