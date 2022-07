DIRETTA | Calciomercato Lazio, Provedel in dirittura d'arrivo: le prossime mosse

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il calciomercato della Lazio non è ancora chiuso. Dopo i sette acquisti (Vecino è l'ultimo della lista), Lotito vuole fare ancora qualche regalo a Sarri. Provedel primo su tutti. L'accordo con il giocatore e lo Spezia è stato trovato, ma a complicare l'affare è stata la richiesta del procuratore. In queste ore le parti si sono parlate e si pensa che si possa chiudere ad inizio settimana. I liguri sono ancora in cerca di un sostituto e se le cose non dovessero cambiare potrebbero pensare di tenersi il friulano. I biancocelesti, che non possono rischiare di rimanere senza portiere, hanno individuato in Sportiello il piano B: il 30enne dell'Atalanta non ha spazio ed è in scadenza nel 2023. Erano stati proposti anche Karius e Adrian del Liverpool.

ALTRI OBIETTIVI - Oltre al portiere servirebbe anche un terzino a sinistra. Emerson Palmieri farebbe al caso di Sarri, anche se c'è l'opzione Udogie e l'idea Valeri, ma prima di tutto bisognerà vendere Hysaj. Il centrocampo verrà ulteriormente puntellato solo se qualche big dovesse uscire: Ilic è bloccato per l'eventuale partenza di Luis Alberto direzione Siviglia, anche se si starebbe pensando di portarlo a Roma a prescindere dal Mago. In uscita rimangono Acerbi e Akpa Akpro, nonostante verranno reintegrati in gruppo.