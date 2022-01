DIRETTA | Calciomercato Lazio, tre squadre su Muriqi: tra oggi e domani attese novità

CALCIOMERCATO LAZIO - Dall'estero l'indiscrezione: "Il Cska Mosca tratta con la Lazio per Vedat Muriqi da Novembre". Questa è la notizia che sta rimbalzando tramite i media russi. Pare che l'inserimento di altre squadre europee, con offerte migliori, abbia fatto saltare la trattativa. Ora i russi sembra che abbiano fatto l'offerta migliore per accaparrarsi il Pirata: prestito oneroso a 2.5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 8 milioni. La Lazio chiede di più. Tra oggi e domani sono attese novità su Muriqi, dalla Russia oltre al Cska Mosca ci sarebbe anche il Lokomotiv, ma il West Bromwich non molla.

MOVIMENTI IN ENTRATA - La dirigenza biancoceleste sta organizzando i colpi in entrata: si continua a lavorare per Burkardt nonostante il ds del Mainz abbia detto che per loro il centravanti 21enne non è in vendita. Parisi e Casale restano gli obiettivi per la difesa.

MOVIMENTI IN USCITA - Si lavora per sfoltire ulteriormente la rosa: Vavro e Lazzari sono i principali indiziati. Per l'italiano ancora nessuna offerta ufficiale, per lo slovacco c'era qualcosa: il Valladolid ha deciso di congelare la trattativa per il difensore centrale dopo la richiesta dei biancocelesti.