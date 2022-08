DIRETTA - Calciomercato Lazio, tutto dipende dalle uscite: il punto

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO - È partito il campionato. La Lazio ha fatto il suo esordio con una vittoria, la prima della stagione ma questo non distoglie certo l’attenzione della società dal mercato. Mancano ancora una manciata di settimane al termine della sessione estiva e la dirigenza sta cercando di studiare le sue ultime mosse per regalare ancora un rinforzo a Sarri, per chiudere in bellezza questi mesi di trattative e affari. Il pallino è sempre il terzino, il tecnico toscano lo vuole e spera che i movimenti in uscita possano andare a buon fine così da poter avere una rosa completa con l’acquisto del tassello mancante. La preferenza è sempre ferma Emerson Palmieri.

USCITE - Sono in stand by Acerbi, Akpa Akpro, Sofian Kiyine. Tutti e tre in cerca di una nuova esperienza, attendono eventuali sviluppi chi dall’Inter chi dal Verona e dalla Turchia e chi dal Lecce. La loro partenza agevolerebbe di non poco la società dal punto di vista economico, consentendogli così anche di poter tentare un ultimo affondo ancora meglio se poi questi dovessero essere seguiti da Hysaj. Milinkovic e Luis Alberto sono un capitolo a parte. Per quanto riguarda il serbo, bisogna attendere fino all’ultimo secondo dell’ultimo giorno di mercato. Nel frattempo però non ci sono segnali preoccupanti dal parte del centrocampista che ieri, dopo la sfida, non ha esitato a scrivere nel suo post su Instagram “la mia armata”. Invece, per quel che concerne lo spagnolo nonostante la sua voglia palesata più e più volte di tornare in patria non sembra essere destinato a partire. Lo confermano anche le parole del ds Tare rilasciate prima del match.

