DIRETTA - Inzaghi in conferenza: seguila su Lalaziosiamonoi.it

Un'altra importantissima vittoria per la Lazio di mister Inzaghi che batte all'Olimpico lo Zenit per 3-1 mettendo un grande mattone per la qualificazione agli ottavi di Champions League. Doppietta personale per Ciro Immobile e sigillo di capitan Parolo. Queste le parole del tecnico baincoceleste in conferenza stampa.

In aggiornamento...

RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Zenit 3-1, biancocelesti consolidano il secondo posto

MOVIOLA - Lazio-Zenit: Oliver puntale sul rigore, ma manca l’espulsione

TORNA ALLA HOME