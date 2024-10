DIRETTA - Juve-Lazio, Baroni e Provedel in conferenza: seguila live su Lalaziosiamonoi.it

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

CONFERENZA STAMPA - La Lazio perde contro la Juve all'Allianz Stadium. Decisivo lo sfortunato autogol, arrivato a cinque minuti dal triplice fischio. Prestazione e risultati sono senz'altro influenzati dall'espulsione di Romagnoli, al 26'. Battuta d'arresto per i biancocelesti, che avevano vinto contro l'Empoli prima della pausa per le nazionali. Mister Baroni e Ivan Provedel analizzeranno il match in conferenza: seguila live su Lalaziosiamonoi.it.

Si parte da Provedel:

Cosa vi siete detti alla fine della partita? Com'era il clima?

"Noi ci guardiamo e vediamo che purtroppo abbiamo perso. Siamo fieri di noi, abbiamo dato tutto, siamo stati compatti, abbiamo tenuto bene il campo. Siamo stati molto vicini a portare a casa il risultato. Non vedo difficoltà per andare ad affrontare la gara successiva, anzi, questo risultato ci deve caricare ancora di più. Dobbiamo solo ricaricare le pile e poi basta, andare belli carichi per proseguire il nostro percorso in Europa".

Patric-Douglas Luiz?

"Non sono nelle condizioni, non farebbe parte di me parlare di episodi che riguardano arbitro-Var. Non posso esser d'aiuto sulla questione, mi dispiace ci sia qualcosa da reciriminare. Però sono episodi e fanno parte del gioco".

Pesa di più il rimpianto di non aver giocato in 11 o l'autogol?

"Quando si parla di una sconfitta, è normale ci sia qualche rimpianto. Tutti hanno fatto una grande prestazione a livello di spirito, abnegazione. Anche lo stesso Gila ha giocato benissimo. In quell'episodio è stato sfortunato, la voleva mettere in calcio d'angolo. Purtroppo fa parte del gioco, come quello che è successo prima. Le partite si guardano i risultati, noi dobbiamo guardare quello che abbiamo fatto e come. Questa è la cosa che ci porterà a far bene in futuro".

È stata un'estate di cambiamenti. Il mister la prima cosa che ci ha chiesto è stata quella di mettere una grande volontà per creare un gruppo che crede in ciò che fa, e che di conseguenza dà speranza anche a chi ci sostiene. Ovviamente si tratta di un percorso, credo che la direzione sia quella giusta. La partita di oggi l'ha dimostrato, s'era messa in salita ripida ma siamo stati tosti. Il singolo non fa la differenza, ma la fa il gruppo".

Poi si passa a Baroni.