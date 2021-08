DIRETTA - Lazio, Sarri in conferenza: il live su Lalaziosiamonoi.it

[premi F5 per aggiornare]

FORMELLO - La seconda di campionato, la prima all'Olimpico. Alle 11.45 Maurizio Sarri parlerà in sala stampa per presentare la sfida di domani pomeriggio con lo Spezia: segui la diretta scritta delle sue parole su Lalaziosiamonoi.it.

Cosa si aspetta di più?

Un po' in tutto, dobbiamo migliorare in tutti gli aspetti, prima sul baricentro della squadra, nella ripresa troppo basso. Abbiamo margini di miglioramento in entrambe le fasi di gioco, vediamo se piano piano riusciamo a salire. Non sono percorsi lineari, di una crescita lineare, ci saranno momenti di crescita e di bassi.

Come sta Luiz Felipe? Un difensore dal mercato necessario? Come sta Basic?

Luiz Felipe siamo sicuri che non ha subito un infortunio serio, ha fatto accertamenti, sono negativi, oggi pomeriggio e domani mattina valutiamo se può essere della squadra o meno, infortunio lievissimo. Basic è pronto fisicamente, ha fatto 3 partite in Francia, è da inserire, l'inserimento non può essere come Pedro, arriva da un altro campionato e lingua, un po' più di tempo ci vorrà.

