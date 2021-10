DIRETTA PRIMAVERA - Lazio, poker alla Ternana sul prato del Fersini

Grandissima prestazione dei ragazzi di Calori che giocano un primo tempo esemplare. Dopo un approccio migliore degli umbri le aquile tirano fuori gli artigli e si portano in vantaggio al 18’ con Shehu. Il raddoppio arriva solo cinque minuti dopo e porta la firma di Etienne Tare ma dopo neanche un giro di lancette De Santis timbra la rete del tris. Sullo scadere del primo tempo arriva anche il poker di Mancino. Nella ripresa la Ternana crea pochissime occasioni non riuscendo a trovare il gol della bandiera.Grandissima prestazione dei ragazzi di Calori che giocano un primo tempo esemplare. Dopo un approccio migliore degli umbri le aquile tirano fuori gli artigli e si portano in vantaggio al 18’ con Shehu. Il raddoppio arriva solo cinque minuti dopo e porta la firma di Etienne Tare ma dopo neanche un giro di lancette De Santis timbra la rete del tris. Sullo scadere del primo tempo arriva anche il poker di Mancino. Nella ripresa la Ternana crea pochissime occasioni non riuscendo a trovare il gol della bandiera.

Campionato Primavera 2 | 4ª giornata

Sabato 2 ottobre 2021, ore 15:00

Campo ‘Mirko Fersini’, Formello (RM)

LAZIO - Moretti, Floriani Mussolini, De Santic, Ferro, Adeagbo, Ruggeri, Shehu (Ferrante), Coulibaly, Tare (Crespi), Bertini, Mancino. A disp.: Di Fusco, Furlanetto, Pollini, Santovito, Felici, Adjaoudi, Shuan, Ferrante, Crespi, Nasri, Campagna All.: Alessandro Calori.

TERNANA - Morlupo, Canale, De Luca (46' Cardoni), Mazza, Kelo, Currieri, Tunkara, Toffanin, Falanga, Lamberti, Ousmane (46' Benedetti). A disp.: Cupi, Manucci, Mecarini, Marietti, Sabatini, Monaldi, Bracaglia, Quirino, Persio, Manca. All.: Ferruccio Mariani.

Arbitro: Simone Gauzolino (sez. di Torino)

Assistenti: Testi – Linari

Ammoniti: De Luca (T), Ferrante (L)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

45' - Tre minuti di recupero

43' - Match totalmente a senso unico, la Ternana non prova neanche più a segnare.

77' - Doppio cambio Lazio: dentro Pollini e Schuan, fuori Floriani e Mancino.

64' - Doppio cambio per la Lazio: dentro Crespi e Ferrante, fuori Tare e Shehu

60' - Occasione Ternana! Conclusione insidiosa da lontano, bravo Moretti a metterla in corner.

54' - Squadre che si allungano. La Ternana sembra aver iniziato il secondo tempo un pizzico scoraggiata.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - POKER BIANCOCELESTE! Mancino allo scadere mette in cassaforte il risultato.

37' - Lazio vicinissima al 4-0 con Coulibaly. Pallone che si stampa sul palo.

36' - Biancocelesti in completo controllo del match.

24' - TREEEEEEE! Azione tutta di prima, intesa perfetta dei ragazzi di Calori. De Santis firma il 3-0.

23' - RADDOPPIO LAZIO!!!!! Stavolta il gol è firmato Etienne Tare, l'assist invece porta il nome del solito Marco Bertini.

20' - Lazio vicinissima al raddoppio. Ancora Shehu si rende pericoloso, tiro troppo centrale e facile per il portierr avversario.

18' - GOOOOOL LAZIO! Grande reazione dei biancocelesti che sembravano subire gli umbri. Gran controllo di Shehu che inquadra la porta e insacca la sfera alle spalle di Morlupo.

13' - Occasionissima Lazio! Ottimo lavoro di Mancino che scarica perCoulibaly, il tiro finisce di un soffio fuori.

7' - Calcio di punizione per la Lazio ottenuto da Mancino. Opportunità che non si concretizza.

5' - Ospiti che continuano a impensierire la Lazio.

2' - Ternana pericolosa, bravo Ruggeri a mandare il pallone in fallo laterale.

1' - Si parte! A battere è la Ternana.

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Lazio-Ternana, match valido per la quarta giornata del campionato di Primavera 2. I biancocelesti sono decisi a rialzarsi dopo la brutta caduta in casa della Salernitana per 2-0 nel turno precedente. Il tecnico Calori farà affidamento sui suoi ragazzi migliori per ricominciare a macinare punti.