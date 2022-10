DIRETTA PRIMAVERA TIM CUP - Lazio - Cosenza 0-0: inizia la Coppa Italia dei biancocelesti

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Primavera TIM Cup | Trentaduesimi di finale

Mercoledì 19 ottobre 2022, ore 14:30

Campo Sportivo ‘Nicola Ferrucci’, Campagnano di Roma (RM)

LAZIO (3-5-2) – Morsa; Jurczak, Akwasingi, Ruggeri; Cannatelli, Colistra, Kane, Napolitano, Marinacci; Castigliani, Brasili. A disp.: Martinelli, Bedini, Rossi, Sana Fernandes, Di Tommaso, Oliva, Bigonzoni, Crespi, Dutu, Floriani Mussolini. All.. Stefano Sanderra.

COSENZA (4-3-3) – Sibilano, Cimino, Belgiovane, Spingola, Elia, Sirimarco, Pedalino, Caizza, Maccari, Marino, Zorom Sirima. A disp.: Iovino, Casciaro, De Rogatis, Costanzo, Gigliotti, Difatta, Violante, Novello, Chisari, Attanasio. All.: Antonio Gatto.

Arbitro: Giorgio Vergaro (sez. di Bari)

Assistenti: Francesco Picciché – Lorenzo Chillemi

Ammoniti: ///

Espulsi: ///

20' - Altro corner per il Cosenza: dalla bandierina va Caizza, pallone basso, Brasili allontana, Cimino prova a rimetterlo in area ma la presa è facile per Morsa che fa ripartire la sua squadra.

16' - Punizione per il Cosenza: sul pallone va Caizza, pallone che rimane in area di rigore, Zoron non precisissimo e la difesa biancoceleste piò allontanare con calma la sfera.

15' - Occasione Lazio! Bravo Castigliani a vincere un doppio rimpallo: il laziale entra in area, tenta il tiro non troppo potente ma è bravo Sibilano a respingere il tiro.

13' - Ritmi decisamente bassi in questi primi minuti, squadre che non riescono a trovare i pertugi giusti per colpire in area.

9' - Cosenza che costruisce dal basso, Lazio decisamente più attendista.

6' - Conclusione dalla distanza potente da parte di uno degli uomini di Gatto, la sfera però si perde sul fondo.

2' - Corner per gli ospiti che sembrano essere partiti bene: cross sul secondo palo, Marinacci però subisce fallo in area ed è punizione per i biancocelesti.

1' - Al via la prima sfida di Coppa Italia dei biancocelesti!

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Cosenza, gara valida per i trentaduesimi di Coppa Italia. Oggi campo totalmente inedito: la sfida infatti non si giocherà al consueto Mirko Fersini di Formello, ma a Campagnano, a pochi chilometri dal quartier generale biancoceleste. Dopo i tre punti conquiestati in campionato contro la Reggina per 0-2 lo scorso sabato, i ragazzi di Sanderra sono determinati ad inaugurare la Tim Cup con una vittoria che possa tirare su il morale alla squadra e alla società non soddisfatte dell'avvio di campionato. Tanto turnover oggi, tra gli indisponibili Coulibaly, Giordano Rossi, Troise e il fuoriquota Marino.