È morta Enza, "la mamma di tutti i laziali" e figura storica del Lazio Point di via Farini

LAZIO - La chiamavano "la mamma di tutti i laziali", il suo nome era Enza, affezionata tifosa della Lazio scomparsa oggi. Il mondo biancoceleste piange una delle sue più innamorate sostenitrici, da sempre al fianco dei colori della squadra che amava, soprattutto figura di riferimento nello storico Lazio Point di Via Farini, poi chiuso per problemi economici. Era riuscita in seguito a tornare con "Tutto Lazio", altro negozio situato in Via Veturia 77 nel quartiere Appio Latino. La redazione de Lalaziosiamonoi.it si unisce al cordoglio dei familiari.