Fiorentina - Lazio, Ribery contro il suo futuro? Ecco cosa vuole

Fiorentina-Lazio al sapore di mercato. Qualche giorno fa è uscita l'idea Ribery per i biancocelesti, una suggestione o forse qualcosa in più, chi sa. Per Frank la partita di questa sera potrebbe avere un fascino particolare, diviso tra il suo presente e quello che potrebbe essere il suo futuro. Come ricorda la rassegna di Radiosei, l'ex Bayern ha il contratto in scadenza il 30 giugno, a fine stagione e - sperano a Firenze - a salvezza conquistata parlerà con Commisso per capire cosa fare, se restare o cambiare aria. Alla finestra c'è la Lazio che in caso di qualificazione Champions potrebbe avere bisogno dell'esperienza di Ribery. Per Scarface il problema non è l'accordo economico con la Fiorentina: vuole sentirsi ancora gradito. Sente di avere ancora nelle gambe un'altra stagione da protagonista, vuole viverla in un campionato d'élite come la Serie A, da capire dove. La Lazio intanto ha sondato il terreno.

