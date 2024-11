FORMELLO - Lazio, Dia è tornato! Pedro c'è, Tavares ko, attesa per il Taty

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Pedro in gruppo, recuperato per il Bologna. Lo spagnolo stamattina ha iniziato in modo differenziato, poi si è unito alla rosa per partecipare alle prime prove tattiche per domenica, seppur parziali. Fino a ieri era fortemente debilitato a causa di problemi gastrointerinali. Una buona notizia per Baroni, che invece ha perso Tavares durante la sosta per una lesione di basso grado: il portoghese dovrebbe saltare le prossime tre partite contro Bologna, Ludogorets e Parma. A Formello si attende il ritorno di Castellanos, l'ultimo nazionale impegnato nella notte tra martedì e mercoledì.

L'argentino domani tornerà con i compagni, davanti è aperto il ballottaggio tra il Taty, Noslin (schierato ieri e oggi come riferimento offensivo) e Dia, ritrovato dopo la settimana complicata a causa dei problemi di salute riscontrati in Senegal. Le analisi svolte a Villa Mafalda hanno scacciato ogni possibile preoccupazione, l'attaccante è guarito dalla malaria, semmai fosse stata veramente giusta la diagnosi. Fronte formazione: dovrebbe essere confermato il 4-3-3 visto a Monza con Vecino insieme a Rovella e Guendouzi in mediana. In difesa pronto Pellegrini, a destra Lazzari in vantaggio su Marusic. Nel tridente Isaksen in pole su Tchaouna con Zaccagni sicuro del posto dalla parte opposta.

