FORMELLO - Lazio, Luiz Felipe e Cataldi sperano. Assente Leiva

Dopo la seduta di scarico domenicale, la Lazio di Simone Inzaghi si è ritrovata in campo alle 18 a Formello per cominciare a preparare la sfida con l'Udinese. Domani sarà già giorno di vigilia, dopo l'allenamento di rifinitura è prevista subito la partenza. Ma la giornata odierna si porta con sè un'altra notizia negativa. Leiva, dopo i controlli di questa mattina in Paideia, non si è visto in campo. Le sue condizioni preoccupano, verrà monitorato anche domani ma è difficile che possa rispondere presente alla chiamata. Oltre a lui assenti anche Lulic, Marusic, Raul Moro e Correa. Si è rivisto in campo invece Patric, che però ha sul groppone altre tre giornate di squalifica da scontare.



Poche possibilità di scelta per Inzaghi, che così come nelle scorse settimane dovrà chiedere ai suoi ragazzi a disposizione di stringere i denti, anche chi non è al meglio. Come Luiz Felipe, che oggi si è allenato in gruppo terminando l'allenamento con una corsetta defaticante. Domani il provino decisivo per il brasiliano per valutarne le condizioni. A centrocampo potrebbe tornare dal primo minuto Cataldi, anche lui non al meglio, ma apparso tra i migliori al suo ingresso in campo con il Sassuolo. Sulle fasce Lazzari confermato a destra, Jony dovrebbe ritrovare una maglia dal primo minuto a sinistra. Probabile partenza dalla panchina per Lukaku.

Pubblicato il 13/7