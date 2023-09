FORMELLO - Lazio, tornano Casale e Kamada. Dubbio in regia

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Quanti dubbi di formazione: il turno infrasettimanale, già di per sé indecifrabile, arriva nel momento della necessaria ripartenza e delle fatiche accumulate. Ballottaggi in ogni reparto, condizionati anche dalle energie sprecate negli ultimi impegni tra campionato e Champions League. Patric, Romagnoli e Zaccagni sono tra i più affaticati, Sarri riflette su chi spremere e chi invece risparmiare, tenendo in considerazione il calendario, le esigenze di classifica e gli aspetti fisici. A centrocampo si rivedrà Kamada, escluso con il Monza, non entrato nemmeno a gara in corso. Il giapponese e Luis Alberto saranno le due mezzali, il ballottaggio è tra Vecino e Cataldi in regia. Rovella è più staccato. L’uruguaiano, in quella posizione, è stato schierato la settimana scorsa contro l’Atletico Madrid.

Riflessioni su ogni reparto

Davanti riecco Felipe Anderson al posto di Isaksen. Il danese e Pedro (soprattutto) sperano in una chance in caso di panchina di Zaccagni. Non è da escludere: l’ex Verona ha sempre giocato dall’inizio finora, è uscito sovraccaricato dal match di sabato. Al centro Immobile ancora in vantaggio su Castellanos. In difesa è pronto Casale dopo le esclusioni contro Atletico e Monza: al suo fianco Patric è in vantaggio su Romagnoli, destinato alla panchina. Sulle fasce in favoriti Marusic e Pellegrini su Hysaj e Lazzari.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Casale, Pellegrini; Kamada, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Sepe, Mandas, Lazzari, Gila, Romagnoli, Hysaj, Cataldi, Rovella, Guendouzi, Pedro, Isaksen, Castellanos. All.: Sarri.