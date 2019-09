Formello, oggi la ripresa: la Lazio vede la Spal all'orizzonte

Ultimi impegni per le Nazionali, poi tutti di nuovo a lavoro. Tra domani e giovedì Inzaghi avrà il gruppo al completo ed inizierà a preparare la sfida contro la Spal di domenica. La ripresa è comunque fissata per oggi alle 10 coni primi big come Acerbi e Immobili, tornati già dall’ottima avventura con l’Italia. A Formello tutti a faticare dopo due giorni di riposo, va riacceso subito il motore per farsi trovare pronti. Un allenamento al giorno fino alla rifinitura di sabato (ore 11). Poi il pranzo e la partenza in treno verso Bologna. Da lì, in pullman sino a Ferrara. Prove tattiche fissate per giovedì pomeriggio alle ore 15.

