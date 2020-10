Italia - Olanda, le pagelle dei quotidiani: intransigenza Immobile...

L'Italia pareggia a Bergamo contro l'Olanda e si fa superare nella classifica della Nations League dalla Polonia. Sarà fondamentale ora vincere le prossime due gare, come ha ammesso lo stesso ct Roberto Mancini. Ieri, contro gli oranje, è mancato qualcosa in fase di realizzazione: Ciro Immobile non è stato abbastanza lesto nello sfruttare le occasioni avute, ma i quotidiani nazionali probabilmente sono stati un po' troppo severo con lui...

IL CORRIERE DELLO SPORT:

Donnarumma 6.5, D'Ambrosio 6, Bonucci 6.5, Chiellini 6.5, Spinazzola 7, Barella 6.5, Jorginho 5, Verratti 5.5 (dall'11' st Locatelli 6), Chiesa 4.5, (dall'11' st Kean 6.5), Immobile 5, Pellegrini 6.5 (dal 27' st Florenzi 6.5). All. Mancini 6

LA GAZZETTA DELLO SPORT:

Donnarumma 7, D'Ambrosio 5.5, Bonucci 6.5, Chiellini 7, Spinazzola 6.5, Barella 6.5, Jorginho 5.5, Verratti 5 (dall'11' st Locatelli 5.5), Chiesa 5, (dall'11' st Kean 6), Immobile 4, Pellegrini 7 (dal 27' st Florenzi 6.5). All. Mancini 6

