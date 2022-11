La Lazio e i suoi tifosi, un cuore solo all'Olimpico. Attesa per la scenografia della Nord

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

RASSEGNA STAMPA - Una clip di pochi secondi, in cui si vedono i tifosi della Lazio caricare la squadra al termine di una gara. È questo ciò che la società chiede ai proprio sostenitori anche domani. Non che ce ne fosse bisogno in realtà. Il sostegno, in particolar modo in questa stagione, c'è sempre stato. Coinvolgente e incondizionato. I tifosi della Lazio al derby ci saranno eccome, pronti per far sentire la propria voce. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, se ne conteranno 18 mila sugli spalti, e dunque l'intera fetta dell'Olimpico messa a disposizione degli "ospiti". La Nord si era esaurita subito, in già in fase di prelazione erano stati venduti tutti i 13 mila tagliandi. Poi gradualmente sono stati acquistati anche i restanti 5 mila biglietti, per un'atmosfera che si preannuncia infuocata e con la parte organizzata della tifoseria che proporrà un'imponente scenografia, capace - al solito - di far emozionare i giocatori nel momento in cui faranno ingresso sul terreno di gioco. Un'atmosfera degna di un derby, dunque. A maggior ragione per uno come quello di domani, con Roma e Lazio separate da appena un punto in classifica e reduci da sensazioni opposte dopo i rispettivi impegni in Europa League. Sono solamente ulteriori motivazioni, non che ce ne fosse bisogno. Il derby a Roma è una sfida che esula da tutto il resto. E la Nord è pronta a dimostrarlo come sempre, dando il proprio sostegno in maniera incondizionata.

