Lazio, a Bologna sei maledetta: terzo rigore consecutivo sbagliato al Dall'Ara

E' quasi stregata la Lazio quando gioca a Bologna. Negli ultimi 10 anni la squadra di Inzaghi ha vinto solo 4 volte in trasferta al Dall'Ara (poi 4 pareggi e 2 sconfitte, compresa quella di ieri), ma ciò che salta all'occhio è che, nelle ultime volte che si è presentata a tu per tu con il portiere avversario, ha sempre fallito. Sono infatti 3 i rigori sbagliati consecutivamente dai biancocelesti: 2 da parte di Immobile (uno nel match di ieri e uno durante la vittoria nella stagione 2017/18) e uno da Correa (partita finita in pareggio per 2-2 nel 2019/20). Due volte su tre questi errori sono risultati decisivi: se ieri King Ciro avesse gonfiato la rete avrebbe portato la squadra in vantaggio, mentre se lo avesse fatto il Tucu lo scorso anno avrebbe regalato la vittoria ai suoi. La Lazio ha necessità di ritrovare la bussola per non smarrire il sentiero che la porta al quarto posto e fallire certe occasioni è come evitare intenzionalmente di vedere le briciole di Pollicino sul percorso.

