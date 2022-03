Lazio, all'orizzonte Cagliari, Venezia e Roma: il punto sugli infortunati

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio gestisce la settimana intera nella preparazione della partita contro il Cagliari. Dopo l'impegno contro i sardi e prima della sosta per i playoff mondiali, il calendario riserva in successione Venezia e Roma. Tre passaggi molto importanti per la classifica dei biancocelesti, che hanno come primo obiettivo quello di rincorrere almeno un posto utile per la qualificazione in Europa League. A Formello si valuta lo stato di salute dei giocatori e la gestione degli infortunati. Pedro e Strakosha sono stati gestiti nei primi giorni di allenamento della settimana, ma saranno a disposizione alla Sardegna Arena. Acerbi invece è completamente recuperato e si candida per una maglia da titolare.

CATALDI E LAZZARI - Discorso diverso per quanto riguarda Cataldi e Lazzari. Entrambi hanno avuto infortuni muscolare al flessore, seppur di entità diverse. Il centrocampista ha accusato un lieve stiramento in Lazio - Porto, l'esterno una lesione di secondo grado nella partita contro il Bologna. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei per entrambi il giorno del ritorno in campo potrebbe essere il 20 marzo, quando all'Olimpico è in programma il derby. Se per Cataldi l'obiettivo è quasi scontato, per Lazzari fino a qualche giorno fa i tempi erano parecchio stretti: il quadro clinico migliorato degli ultimi giorni regala più di qualche chance.