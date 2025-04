Lazio, Baroni studia il dettaglio. Emissari a Bodo e la scelta dei tacchetti: il retroscena

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Lo studio del dettaglio è fondamentale quando si scende in campo in condizioni che non sono comuni al modo di giocare calcio, ma che soprattutto elevano a livello infinitesimale il tasso di imprevedibilità della partita. La missione della Lazio a Bodo è iniziata decisamente prima rispetto a ieri. Marco Baroni era conscio delle ostilità del campo in sintetico, così come del freddo e del vento: condizioni alle quali la sua squadra non è abituata e di cui gli avversari, e padroni di casa, fanno dei punti di forza. All'Asmpyra Stadion il Bodo/Glimt non perde quasi mai, i motivi sono molteplici e questi dai sono arrivati anche alla testa di Baroni che, non solo ha deciso di partire con un giorno di anticipo per prendere confidenza con le condizioni del campo e del meteo, ma già negli scorsi giorni si era mosso per approfondire la questione.

EMISSARI A BODO - Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Messaggero, infatti, la Lazio aveva inviato nella città norvegese alcuni emissari, così da poter studiare tutti i segreti del Bodo/Glimt e studiare al meglio le contromisure necessarie per arginare gli avversari. Indicazioni che sono arrivate alla squadra, chiamata ora a metterle in pratica sul campo in sintetico.

TACCHETTI - Anche questo rappresenta un ostacolo non da poco da superare, tanto per il rimbalzo e la mobilità del pallone, quanto per la strumentazione necessaria per scendere in campo. Come un pilota, infatti, deve selezionare la miscela delle gomme in base all'asfalto e alle condizioni metereologiche, lo stesso dovranno fare i calciatori, ai quali Baroni ha lasciato l'arduo compito di scegliere quale tipo di scarpino fosse loro più congeniale. L'esperienza di ieri sul campo sarà importantissima per ultimare la scelta: tacchetti da 13 o misti? Molti opteranno per i secondi, i risultati si vedranno in campo.