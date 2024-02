Lazio - Bayern Monaco, l'Olimpico sarà cornice di una notte storica: il dato

RASSEGNA STAMPA - Comunque andrà sarà una notte da ricordare perché l'Olimpico si prepara a essere la cornice perfetta di una notte europea che sarà storica. La Lazio attende il Bayern Monaco, i tifosi biancocelesti invece si stringeranno in un abbraccio fatto da quasi 55.000 persone. Come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport si viaggia verso le 55.000 presenze con poche centinaia di biglietti rimasti per la Tribuna Tevere e circa un migliaio per Monte Mario.

Se sarà concessa l'apertura di un altro spicchio della Curva Maestrelli, per motivi di sicurezza è stato creato un cuscinetto con il settore ospiti che accoglierà circa 3.5000 tifosi tedeschi, allora il sold out sarà ancora più vicino. Dal cuore pulsante della Nord passando per i Distinti e fino in Tevere sarà un enorme tappeto biancoceleste che si concluderà nei Distini Sud e appunto in Maestrelli.

Sarà una notte da record perché mai prima d'ora si era toccata tale quota di presenze in Champions League