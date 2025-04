Lazio, c'è fame di record: questa sera due traguardi nel mirino

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Superare l'ostacolo Bodo/Glimt per fare la storia. Questo è l'obiettivo che si sono posti i ragazzi di Marco Baroni, partiti alla volta della Norvegia per cercare di conquistare una vittoria che sarebbe fondamentale in ottica ritorno. Entrambe le squadre fino a oggi hanno fatto un cammino che supera anche le aspettative, motivo per cui ci si attende una sfida divertente e dal finale decisamente imprevedibile. La Lazio ha davanti a sé l'occasione di fare la storia. Mai nell'era Lotito si è spinta più avanti dei quarti di finale in una competizione europea e questa potrebbe essere un'occasione ghiottissima. Ma non solo. Come riporta l'edizione odierna del Corriere della Sera, infatti, vincendo questa sera, alle 18.45, i biancocelesti otterrebbero 8 vittorie stagionali in una competizione Uefa, eguagliando il record registrato nel 1999- 2000 in Champions League.

