Lazio - Cagliari, le pagelle dei quotidiani: Rovella faro a centrocampo, Zaccagni certezza

Vince ancora la Lazio di mister Baroni in una gara tutt'altro che semplice contro un Cagliari che ha provato fino alla fine, nonostante due uomini in meno, a spingere per cercare la rete del pareggio. Tanti i biancocelesti che si sono resi protagonisti oltre, ovviamente, a Dia e Zaccagni che hanno messo la loro firma sul match. Di seguito le pagelle di alcuni dei quotidiani:

CORRIERE DELLO SPORT: Provedel 6; Lazzari 6 (80' Marusic sv), Gila 5.5, Romagnoli 7, Pellegrini 7.5; Guendouzi 7 (73' Zaccagni 7), Rovella 7.5; Isaksen 7 (63' Pedro 6), Dia 7.5 (80' Dele-Bashiru sv), Noslin 5 (46' Vecino 6); Castellanos 7. All.: Baroni 7.5.

GAZZETTA DELLO SPORT: Provedel 6; Lazzari 6.5 (80' Marusic sv), Gila 6, Romagnoli 6.5, Pellegrini 7; Guendouzi 6.5 (73' Zaccagni 7), Rovella 7; Isaksen 6.5 (63' Pedro 6), Dia 6.5 (80' Dele-Bashiru sv), Noslin 5 (46' Vecino 6.5); Castellanos 6.5. All.: Baroni 7.

IL MESSAGGERO: Provedel 6; Lazzari 5 (80' Marusic sv), Gila 6, Romagnoli 6.5, Pellegrini 7.5; Guendouzi 6.5 (73' Zaccagni 7), Rovella 7.5; Isaksen 6.5 (63' Pedro 6), Dia 6.5 (80' Dele-Bashiru sv), Noslin 5 (46' Vecino 6.5); Castellanos 7. All.: Baroni 7.

CORRIERE DELLA SERA: Provedel 6; Lazzari 5.5 (80' Marusic sv), Gila 5.5, Romagnoli 6, Pellegrini 6.5; Guendouzi 6.5 (73' Zaccagni 6.5), Rovella 7.5; Isaksen 5 (63' Pedro 6), Dia 6.5 (80' Dele-Bashiru sv), Noslin 5 (46' Vecino 6.5); Castellanos 6.5. All.: Baroni 7.