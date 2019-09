Lazio, Canigiani: "Lavoriamo su alcune iniziative. E sulla campagna abbonamenti..."

A dieci giorni dalla chiusura della campagna abbonamenti, il responsabile del marketing biancoceleste, Marco Canigiani, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 per aggiornare il dato sulle tessere vendute: "Ci stiamo avvicinando ai 19.800. Credo che alla fine riusciremo a superare i 20.000 abbonamenti, il numero che ci eravamo prefissati. La vendita è aperta fino al 20 settembre, ma ricordo a tutti che è meglio non ridursi agli ultimi giorni per evitare sovraffollamenti".

LAZIO, ALTRE INIZIATIVE: "Una delle idee che abbiamo è quella di esporre i trofei in alcune zone dello stadio Olimpico durante le partite casalinghe, per dare la possibilità ai tifosi di poterli vedere e immortalare il momento con una foto. Nuove iniziative per i trasporti? Sì, oltre al Bus Sharing, stiamo lavorando ad altre idee che speriamo di portare a termine in tempi brevi".

