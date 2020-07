Lazio, Cataldi: "Ci siamo fatti prendere dai pensieri. Sulla squadra..."

Prima del Sassuolo ha parlato Danilo Cataldi a Lazio Style Channel: "Gara difficile, lo era stata anche all’andata, dovremo fare una grande partita perché loro sono cresciuti molto. Bisogna tornare a fare punti da oggi. Ci siamo fatti prendere dai pensieri, ma adesso bisogna fare come prima della pausa, senza pensare troppo e poi tiriamo le somme a fine anno. Per me la Lazio è tutto, ho dato piena disponibilità anche se non sto al massimo, l'ho detto al mister, speriamo possa bastare".