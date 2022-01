Lazio, dalla Coppa Italia alla gara d'andata: contro l'Atalanta è sempre un big match

RASSEGNA STAMPA - Mancano poco più di 24 ore alla sfida dell'Olimpico tra Lazio e Atalanta che negli anni è diventato non solo un big match ma spesso una gara di alta classifica. Solo in questa stagione il match d'andata è stato una delle migliori gare giocate dalla squadra di Sarri beffata nel finale dalla rete di De Roon a tempo praticamente finito. Non solo, lo scorso anno in una settimana la squadra di Inzaghi e quella di Gasperini si sfidarono prima in Coppa Italia, dove i bergamaschi si imposero per 3-2, e poi in campionato dove furono invece i biancocelesti a vincere con l'unica rete segna da Vedat Muriqi, senza dimenticare la vittoria della Lazio in Coppa Italia nel 2019.

IL DATO - Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei 27 punti separano Lazio e Atalanta se si considerano gli ultimi tre campionati e anche le prime 22 giornate di questa stagione in corso. Insomma, l'obiettivo non può che essere la vittoria per iniziare a invertire la tendenza.